Gündem Özeti | 8 Ekim 2025 - TBMM, Sempozyum, Şişli Mitingi

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ekim 2025

Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Bugünün Öne Çıkanları

Bugün TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve siyasi partilerde yoğun bir program var. Ankara merkezli sempozyumlar, Meclis toplantıları ve İstanbul'da planlanan miting ile günün siyaset ajandası şekilleniyor. Spor organizasyonları ise iç ve dış sahada bir dizi müsabakayı kapsıyor.

TBMM ve Siyasi Program

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Görünenin Ötesinde Bir Gazze Belgesel Film Gösterimi"ne katılacak ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek. (TBMM/10.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (İstanbul/20.30)

Yürütme - İletişim ve Meclis

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu"na katılacak. (Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Ayrıca İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/14.00/10.30/9.45)

Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "1. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katılacak. (Ankara/10.15)

Ekonomi ve Finans

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katılacak. (Ankara/18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek. (Ankara)

2- Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze'ye yönelik hareketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Ankara/Kahire)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının yansımaları izleniyor. (Gazze/Kudüs/Washington)

Spor Gündemi

1- Galatasaray Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta yapılacak. (İstanbul/13.30)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası ikinci haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek. B Grubu'nda ise Türk Telekom, Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Bourg-en-Bresse/20.30)

3- FIBA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımıyla Macaristan'da, D Grubu'nda TOFAŞ, İsrail'in Bnei Penlink Herzliya ile Bulgaristan'da; G Grubu'nda Mersin Spor, İspanya'nın Unicaja takımına konuk olacak. (Szombathely/18.00/Samokov/20.00/Malaga/21.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası normal sezon grup maçları başlıyor. E Grubu'nda Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals takımına konuk olacak. (Stadtgartenhalle Saarlouis/19.00)

5- VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. (Ankara/19.00)

6- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları devam ediyor. 2. Grup'ta İlbank-Kuzeyboru, 3. Grup'ta Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları maçları oynanacak. (Bursa/14.00/16.30/Ankara/17.30)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında ertelenen Depsaş Enerji-Köyceğiz Belediyespor maçı oynanacak. (Ankara/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasında Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı müsabakası yapılacak. (İstanbul/16.00)

Not

