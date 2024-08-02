Gündemde Bugün Neler Var? - 2 Ağustos 2024

Önemli Gelişmeler
2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de bazı önemli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleşecek. İşte günün öne çıkan başlıkları:
Politik ziyaretler ve İlgili Törenler
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve fındık mitingi gerçekleştirecek.
Sağlık ve Ekonomi Alanındaki Ziyaretler
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt ve Gümüşhane valiliklerini ziyaret edecek.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli tarım kuruluşlarını ziyaret ederek sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.
Dünya Gündemi
- MİT’in, farklı ülkelerdeki cezaevlerinde bulunan kişilerin takasını içeren operasyona dair gelişmeler takip ediliyor.
- İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar gündemdeki yerini koruyor.
Güncel Etkinlikler
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Ayasofya Cami'nde gıyabi cenaze namazına katılacak.
Spor Aktiviteleri
- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor, 7 kategoride 15 milli sporcu mücadele edecek.
- Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörleri ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasında 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası maçı oynanacak.