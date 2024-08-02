Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemde Bugün Neler Var? - 2 Ağustos 2024

Bugünkü önemli olaylar arasında cenaze törenleri, ziyaretler ve spor etkinlikleri bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:01
Gündemde Bugün Neler Var? - 2 Ağustos 2024

Önemli Gelişmeler

2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de bazı önemli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleşecek. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Politik ziyaretler ve İlgili Törenler

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve fındık mitingi gerçekleştirecek.

Sağlık ve Ekonomi Alanındaki Ziyaretler

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt ve Gümüşhane valiliklerini ziyaret edecek.
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli tarım kuruluşlarını ziyaret ederek sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

Dünya Gündemi

  • MİT’in, farklı ülkelerdeki cezaevlerinde bulunan kişilerin takasını içeren operasyona dair gelişmeler takip ediliyor.
  • İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Güncel Etkinlikler

  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Ayasofya Cami'nde gıyabi cenaze namazına katılacak.

Spor Aktiviteleri

  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor, 7 kategoride 15 milli sporcu mücadele edecek.
  • Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörleri ortak basın toplantısı düzenleyecek.
  • MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasında 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası maçı oynanacak.

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı içerikler, aboneler dışındaki kullanıcılar tarafından kullanılamaz.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi