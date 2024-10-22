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Gündemde Öne Çıkanlar - 22 Ekim 2024

TBMM toplantıları, ekonomi verileri ve spor etkinlikleriyle dolu bir gündem var.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:00
Gündemde Öne Çıkanlar - 22 Ekim 2024

22 Ekim 2024 Gündemi

Yasama, Yürütme, Siyaset

  • CHP, MHP ve DEM Partisi, Meclis grup toplantıları gerçekleştirecek.
  • Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında yasanın görüşmelerine devam edilecek.
  • Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu üzerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.

Ekonomi ve Finans

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak.
  • TÜİK, ikinci çeyrek yurt içi turizm verileri ve eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi

  • Dışişleri Bakanı, Letonya Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirecek.
  • FETÖ liderinin ölümüne ilişkin gelişmeler takip edilecek.
  • BRICS Liderler Zirvesi Kazan'da başlayacak.
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenecek.

Güncel Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, ABU Genel Kurulu'nun açılışında yer alacak.
  • Diyanet İşleri Başkanı, çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

Spor Dünyası

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Elfsborg ile karşılaşacak. Teknik direktör ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
  • Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda İspanyol rakibi ile mücadele edecek.
  • Vodafone Sultanlar Ligi'nde birçok maç yapılacak.
  • Hentbol süper liginde kadın ve erkek takımları karşı karşıya gelecek.

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