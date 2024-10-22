Gündemde Öne Çıkanlar - 22 Ekim 2024

22 Ekim 2024 Gündemi

Yasama, Yürütme, Siyaset

CHP, MHP ve DEM Partisi, Meclis grup toplantıları gerçekleştirecek.

Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında yasanın görüşmelerine devam edilecek.

Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu üzerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak.

TÜİK, ikinci çeyrek yurt içi turizm verileri ve eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı, Letonya Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirecek.

FETÖ liderinin ölümüne ilişkin gelişmeler takip edilecek.

BRICS Liderler Zirvesi Kazan'da başlayacak.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenecek.

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, ABU Genel Kurulu'nun açılışında yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanı, çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

Spor Dünyası

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Elfsborg ile karşılaşacak. Teknik direktör ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda İspanyol rakibi ile mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde birçok maç yapılacak.

Hentbol süper liginde kadın ve erkek takımları karşı karşıya gelecek.

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