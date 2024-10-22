Gündemde Öne Çıkanlar - 22 Ekim 2024

22 Ekim 2024 Gündemi
Yasama, Yürütme, Siyaset
- CHP, MHP ve DEM Partisi, Meclis grup toplantıları gerçekleştirecek.
- Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında yasanın görüşmelerine devam edilecek.
- Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu üzerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
Ekonomi ve Finans
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak.
- TÜİK, ikinci çeyrek yurt içi turizm verileri ve eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
Dünya ve Diplomasi
- Dışişleri Bakanı, Letonya Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirecek.
- FETÖ liderinin ölümüne ilişkin gelişmeler takip edilecek.
- BRICS Liderler Zirvesi Kazan'da başlayacak.
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenecek.
Güncel Etkinlikler
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, ABU Genel Kurulu'nun açılışında yer alacak.
- Diyanet İşleri Başkanı, çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak.
Spor Dünyası
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Elfsborg ile karşılaşacak. Teknik direktör ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
- Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda İspanyol rakibi ile mücadele edecek.
- Vodafone Sultanlar Ligi'nde birçok maç yapılacak.
- Hentbol süper liginde kadın ve erkek takımları karşı karşıya gelecek.
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