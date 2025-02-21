Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: G20'de ABD'nin Eksikliği Dünyanın Sonu Değil

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin G20 toplantılarına katılmamasının kritik bir durum olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:26
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: G20'de ABD'nin Eksikliği Dünyanın Sonu Değil

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Önemli Açıklama

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'li bakanların G20 toplantılarına katılmamasının "dünyanın sonu olmadığını" ifade etti. Ramaphosa, Johannesburg'da gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı’nda düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin katılmama kararını ele aldı.

ABD'nin Kararı ve İlişkiler

Ramaphosa, ABD yönetiminin G20 toplantılarına katılmama kararının kendilerine yönelik bir ambargo anlamına gelmediğine dikkat çekerek, "ABD ile iyi ilişkiler geliştirmekte kararlıyız ve halihazırda birçok ilişki kuruyoruz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun toplantıya katılmaması bir tren kazası değil, çünkü ABD G20'nin bir parçası ve hâlâ burada temsil ediliyor," dedi.

Toplantının Önemi

G20 ailelerinin bir araya gelerek önemli konuları tartışabilmesi ve bir bildirge yayınlayabilmesi halinde bazı liderlerin katılmamasının kritik bir durum olmadığını vurgulayan Ramaphosa, "G20 ailesi bir araya gelip önemli konuları tartışabildiği sürece, bazı liderlerin katılmaması dünyanın sonu değil," şeklinde konuştu.

ABD'den Katılım Eksikliği

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, arazi yasası konusunda iki ülke arasında yaşanan tartışma nedeniyle toplantıya katılmamayı tercih ettiğini belirtmişti. Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yoğunluk nedeniyle 24-27 Şubat tarihlerinde Cape Town’da düzenlenecek Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılamayacağını duyurdu.

Güney Afrika'nın Teması

Güney Afrika, bu yıl ilk kez üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla yönetiyor.

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