Güney Afrika'da 26 Etiyopyalı Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güney Afrika'da polis, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan 26 Etiyopyalıyı kurtardı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:10
Güney Afrika'da 26 Etiyopyalı Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güney Afrika'da İnsan Kaçakçılığına Operasyon

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, polis ekipleri, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan 26 Etiyopyalı düzensiz göçmeni kurtardı. Olay, Johannesburg şehrinin kuzeyindeki Sandringham bölgesinde gerçekleşti.

Kurtarma Operasyonu Detayları

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, ele geçirilen göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından alıkonuldukları ifade edildi. Operasyon sonucu, 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Göçmenlerin Sağlığına Dikkat

Kurtarılan Etiyopyalılardan 11'inin sağlık durumlarının ciddiyetine binaen tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay, insan kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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