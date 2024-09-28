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Güney Afrika'da Köye Silahlı Saldırı: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:49
Güney Afrika'da Köye Silahlı Saldırı: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Silahlı Saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı bir saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Güney Afrika Ulusal Polis Sözcüsü Athlenda Mathe, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lusikisiki kasabası yakınındaki Ngobozana köyünde bir eve yapılan saldırıda 12 kadın dahil olmak üzere toplamda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, aynı bölgedeki bir çiftlik binasına gerçekleştirilen başka bir saldırıda da 3 kadınla birlikte toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Mathe, saldırılarda 1 kişinin ağır yaralandığını, 2 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yarasız kurtulduğunu aktardı.

Olayın Arka Planı

Güney Afrika'nın devlet televizyonu SABC, saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerinin köy çevresinde bulunduğunu bildirdi. Yerel medyada yer alan haberlerde, olayın, geçen yıl bu bölgede meydana gelen bir cinayette hayatını kaybeden bir kadın ile kızının ölüm yıl dönümünde düzenlenecek geleneksel törene katılmak üzere bir araya gelen yakınlarıyla ilgili olduğu ifade ediliyor.

Güney Afrika, dünya genelinde suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almakta. Geçen yıl, bu ülkede 27 binden fazla kişinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

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