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Güney Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Güney Afrika, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı için iki özel resepsiyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:30
Güney Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını Pretorya ve Cape Town'da düzenlenen görkemli etkinliklerle kutladı.

Pretorya'daki Resepsiyon

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Büyükelçilik konutunda yapıldı. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Müdürü Yardımcı Büyükelçi Maud Dlamo ve birçok üst düzey yetkiliye ev sahipliği yapan organizasyona, Türk vatandaşları ve Güney Afrikalı davetliler katıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Güney Afrika milli marşının seslendirilmesiyle başladı. Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki 30 yıllık diplomatik ilişkilerin önemini vurguladı. Kandaş, "Cumhuriyet Bayramı, zengin tarihimizi hatırlatmanın yanı sıra Türkiye ile Güney Afrika arasındaki bağları güçlendiriyor" dedi.

Cape Town'daki Etkinlik

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel tarafından düzenlenen etkinlikte, Batı Cape eyalet hükümeti ve meclisinden birçok üst düzey temsilci, Başkonsolosluk çalışanları ve Türk vatandaşları yer aldı. Sunel, yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu," diyerek Atatürk ve fedakarlık gösterenleri andı.

Sunel, aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik ettiğini belirtti. Sunel, Afrika ile ilişkileri geliştirmenin Türkiye için önemli olduğunu ve "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesini benimsediklerini ifade etti.

Türk Mutfağının Lezzetleri

Her iki etkinlikte de davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Bu kutlamalar, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki dostluğu ve işbirliğini pekiştirdi.

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