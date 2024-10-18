Güney Kafkasya için İşbirliği Vurgusu

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nda Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu’nun 3'üncü toplantısının açılışında önemli mesajlar verdi. Fidan, bölgesel sorunların en iyi şekilde o bölgedeki devletler tarafından bilindiğine ve çözüme kavuşturulabileceğine inandıklarını belirtti.

Toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı. Fidan, katılımcılara “İstanbul'a hoş geldiniz” diyerek, üçlü bildirinin ardından geçen süreçte oluşturulan bu ortak platformun önemini vurguladı.

3+3 Platformu Hakkında Bilgiler

Bakan Fidan, var olan platformun temel amacının Güney Kafkasya ile ilgili konuların etkin bir şekilde ele alınabilmesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, platformun adının 3+3 olmasına rağmen Gürcistan’ın katılımına vurgu yaparak, “Gürcistan’ın yerinin baki olduğunu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Bölgesel İstikrar İçin Öneriler

Toplantıda, bölgedeki savaş ve çatışmalar yerine istikrarı sağlama yönelik adımların değerlendirileceği, somut işbirliği projelerinin ele alınacağı belirtildi. Hakan Fidan, Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki rolünün ve barış için gösterdiği çabaların altını çizdi.

Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış antlaşması müzakerelerine Türkiye’nin verdiği destekten bahsederek, iki ülke arasında bir normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Ekonomik bağlantısallığın önemini de vurgulayan Fidan, güven inşa edici önlemlerin gerekliliğine değindi.

Sonuç Bildirisi Bekleniyor

Toplantının sonunda katılımcı ülkeler tarafından ortak bir bildiri kabul edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuk bakanları kabul etmesi de planlanıyor.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Hakkında

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu, Aralık 2020’de oluşturulmuş olup, bölge ülkelerinin sorunlarını ve işbirliği olasılıklarını görüşebilmeleri için bir zemin sağlamayı amaçlamaktadır. İlk toplantı 2021’de Moskova’da, ikincisi ise 2023’de Tahran’da gerçekleştirilmiştir.