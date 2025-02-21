Güney Kore, ABD'den Yüksek Gümrük Tarifeleri İçin Muafiyet Talep Etti

Güney Kore'nin, ABD'den "yüksek gümrük tarifesi" planlarından muafiyet talep ettiği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Park Jong-won'un bu talebi, bu hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve ABD Ticaret Bakanlığı yetkililerine ilettiği belirtildi.

Kore-ABD Serbest Ticaret Anlaşması

Açıklamada, Park'ın ABD'li yetkililerden, 10 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Kore-ABD serbest ticaret anlaşması (FTA) dolayısıyla Güney Kore'yi yeni ithalat tarifesi planlarından muaf tutmasını talep ettiği kaydedildi.

İki Ülke Arasındaki Ekonomik İşbirliği

Park'ın görüşmelerde, Koreli şirketlerin ABD'deki büyük yatırımları ve ikili ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere Güney Kore'nin ABD ekonomisine katkısını vurguladığı ifade edildi.

Tarife Oranları ve İndirim Planları

Güney Kore Maliye Bakanlığı, Park'ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, FTA kapsamında Güney Kore'nin ABD'den ithalatta tarife oranının 2024 itibariyle yüzde 0,79 olduğunu ve yıllık tarife indirim planına uygun olarak bu yıl oranın daha da düşmesinin öngörüldüğünü paylaşmıştı. Bakanlık, Güney Kore hükümetinin ABD'nin yeni ticaret politikalarını görüşmek ve Güney Koreli üreticilere verdiği zararı en aza indirmek için Washington yönetimi ile yakın iletişim halinde olmaya devam edileceğini belirtmişti.

ABD'nin Ticaret Politikaları

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata ise yüzde 10 ek tarife getirmişti. Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının ise yüzde 25 civarında olabileceğini kaydetmişti.