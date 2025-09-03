Güney Kore Afganistan'a 1 Milyon Dolar Bağışlayacak

Resmi açıklama ve yardım kanalı

Güney Kore, depremin vurduğu Afganistan'a 1 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Yonhap sitesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki deprem felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depremden etkilenen Afganistan'daki yardım çalışmalarına destek olmak için 1 milyon dolar bağışlanacağı bildirildi. Söz konusu yardımın Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) aracılığıyla sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yardımın, depremden etkilenen bölgelerin toparlanmasını ve bölge sakinlerinin en kısa sürede günlük yaşantısına dönmesini sağlamasını umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıkladı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.