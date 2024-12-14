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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon, Azil Önergesinin Kabulüyle Görevden Uzaklaştırıldı

Güney Kore'de azil önergesi kabul edilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi kararı beklenirken görevden alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:42
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon, Azil Önergesinin Kabulüyle Görevden Uzaklaştırıldı

Güney Kore'de Geçici Bir Dönem Başlıyor

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Mecliste kabul edilen azil önergesiyle birlikte Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklerken görevinden uzaklaştırıldı.

Sıkıyönetim İlanı ve Meclis Oylaması

Yoon'un, başarısız sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınması için sunulan önerge Ulusal Meclis tarafından kabul edildi. Yonhap'ın aktardığı bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi, Yoon'un görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili karar verene kadar Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, geçici olarak Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Anayasa Mahkemesi Süreci Başladı

Ulusal Meclisteki oylamanın ardından Anayasa Mahkemesi yetkilileri, azil sürecinin başladığını resmi olarak duyurdu. Yoon'un azliyle ilgili Meclis kararının Yüksek Mahkemeye intikal ettiğini belirten yetkililer, kararın görüşüleceği toplantının 16 Aralık'da yapılacağını açıkladı.

Azil Süreci ve Gereklilikler

Güney Kore'de, bir devlet başkanının görevden alınabilmesi için Ulusal Mecliste sunulan azil önergesinin meclisin üçte iki çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azili için ise salt çoğunluk yeterli. Azil oylaması sonrası karar, Anayasa Mahkemesine intikal etmektedir. Mahkeme, azil sürecine dair kanıtları dinleyerek 6 ay içinde karar vermekle yükümlüdür.

Sıkıyönetim İlanı ve Geri Adım

Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun oylaması ile bu karar kaldırıldı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı" hedeflediğini savunmuştu.

Olayların ardından, Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı yapılması talimatı verirken sıkıyönetim birliklerinin Ulusal Meclise girdiği duyuruldu. Mecliste yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılması önergesi 190 vekil tarafından kabul edilerek hükümsüz hale geldi.

Sıkıyönetim süreci sona ermeden önce Yoon, Bakanlar Kurulunu topladı ve kabinenin onayıyla, sıkıyönetimi sonlandırdığını açıkladı.

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