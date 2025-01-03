Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Destek Gösterisi

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u destekleyen yüzlerce kişi, başkent Seul'de gösteri düzenledi. Yoon'un hakkında çıkarılan tutuklama kararı protesto edildi.

Yonhap'ın haberine göre, göstericiler devlet başkanını tutuklama kararını kınadı. Sayıları 1000'i aşan protestocular, Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) Yoon'un tutuklanmasına yönelik aldığı kararını eleştirerek, "CIO'yu tutuklayın" sloganları attı.

Gösterinin düzenlendiği alanda yaklaşık 2 bin 700 polis ile geniş güvenlik önlemleri alındı. CIO, 3 Aralık'ta ilan edilen kısa süreli sıkıyönetim ile ilgili soruşturma kapsamında Yoon hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının, Başkanlık Güvenlik Servisi ile girilen açmaz sebebiyle askıya alındığını bildirdi.

Yoon, 1 Ocak'ta destekçilerine hitap ederken, "Ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" mesajını iletti.

Sıkıyönetim ve Görevden Uzaklaştırma Süreci

Söz konusu olaylar, Yoon'un 3 Aralık 2023 gecesi televizyon konuşmasında "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere katıldığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmesiyle başladı. Ancak parlamentonun bu kararı kaldırmasının ardından, Yoon görevden geçici olarak uzaklaştırıldı, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.

Meclis tarafından azil istenen Yoon'un yerine gelen Han Duck-soo için de muhalefetin girişimiyle 27 Aralık'ta yapılan oylamada azil kararı çıktı. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.