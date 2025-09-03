DOLAR
Güney Kore'den İsrail'in Batı Şeria İlhak Planına Endişe

Cho Hyun, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının iki devletli çözümü zayıflattığını belirterek endişelerini ve Gazze'deki insani krizi paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:02
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etme planından duydukları endişeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yonhap'ın aktardığına göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Cho ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Görüşmenin içeriği

Bakan Cho, planın "uluslararası toplum tarafından uzun süredir desteklenen iki devletli çözümü baltaladığını" vurguladı ve ilgili taraflara bölgede çatışmalardan kaynaklanan gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Cho ayrıca, İsrail'in saldırıları ve ablukası sonucu insani kriz yaşanan Gazze'deki durumdan ötürü endişelerini dile getirdi.

İkili ilişkiler ve işbirliği

Görüşmede iki ülke ilişkileri de ele alındı; taraflar, özellikle ileri teknolojiler gibi alanlarda işbirliğini daha da derinleştirme umutlarını ifade etti.

