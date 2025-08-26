Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung: Savunma Harcamaları Artacak

Washington görüşmesi sonrası CSIS konuşması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından katıldığı Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin (CSIS) düzenlediği programda, Kore Yarımadası'nda güvenlik konusunda daha etkin rol alacaklarını açıkladı.

Lee, ABD ile ortak savunma tutumlarının 'güçlü' olduğunu vurgulayarak, 'Aynı zamanda Güney Kore, Kore Yarımadası'nda güvenliği sürdürmek için asıl rolü üstlenecek. Öncelikle savunma harcamalarını artıracağız.' dedi.

Başkan, savunma bütçesindeki artışın ordunun güçlendirilmesi için gelişmiş teknolojilerin edinilmesinde kullanılacağını belirtti ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusundaki bağlılıklarını yineledi.

Lee, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile diyalog kurmaya çalışacağını ifade ederek, Trump ile ittifakı 'daha karşılıklı ve geleceğe dönük olarak modernleştirme' yönünde mutabık kaldıklarını söyledi.

Öte yandan, Trump dün Oval Ofis'te Lee'yi ağırlarken, Güney Kore'de halen 45 bin civarında Amerikan askerinin bulunduğunu anımsattı ve bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesini talep edeceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı ayrıca, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanabilmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.