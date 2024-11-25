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Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki Zorla Çalıştırılan İşçileri Andı

Güney Kore, Sado Adası'ndaki zorla çalıştırılan Koreli işçileri anmak üzere tören düzenledi. Tarihsel acıya saygı duruşu yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:27
Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki Zorla Çalıştırılan İşçileri Andı

Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki Zorla Çalıştırılan İşçileri Andı

Güney Kore hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce Japonya'nın Sado Adası'ndaki madenlerde "zorla çalıştırılan" Koreli işçileri onurlandırmak için bir anma töreni gerçekleştirdi. Dünkü etkinlik, Koreli işçilerin istismarına ilişkin uzun süredir devam eden gerginliklerin bir yansıması olarak öne çıktı.

Etkinliğe Katılım

Yonhap haber ajansının verdiği bilgilere göre, etkinliğe Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve kurbanların aileleri katıldı. Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçisi Park Cheol-hee, konuşmasında "80 yıl önce zorla Sado madenlerine götürülen Koreli işçilerin ruhları önünde saygıyla eğiliyor ve en derin taziyelerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Unutulmaması Gereken Tarih

Park, etkinliğin, zorlu koşullar altında tarifsiz acılar çeken tüm Koreli kurbanlar için bir anma günü niteliğinde olduğunu belirtti. Ayrıca, bu acı dolu tarihin unutulmamasını sağlamak amacıyla Güney Kore ile Japonya arasında işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sado Madenleri ve Tarihsel Arka Plan

Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, Japon Denizi kıyısında yer alıyor ve 1989 yılına kadar yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi. Şubat 2022'de Japonya hükümeti, bu maden kompleksinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne önerilmesine karar verdi. Ancak, Güney Kore hükümeti, Japonya'nın site alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları kabul etmesini ve Korelilerin anma törenine dahil edilmesini onaylamasının ardından kompleksin UNESCO başvurularına karşı çıkan muhalefetini geri çekti.

Japonya'nın Sado Adası'ndaki madenlerin, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bekleniyor. Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği (1910-1945) ve İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok Korelinin Sado madenlerinde kötü koşullarda çalıştırıldığını ve kadınların istismar edildiğini vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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