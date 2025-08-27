DOLAR
Güney Kore mahkemesi Han Duck-soo için tutuklama emrini reddetti

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı talep ettiği eski Başbakan Han Duck-soo'nun tutuklama emrini, hukuki ihtilaf ihtimali gerekçesiyle reddetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:22
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Başbakan Han Duck-soo hakkında özel savcı ekibinin talep ettiği tutuklama emrini reddetti. Mahkeme kararı, şüphelinin eylemlerinin yasal değerlendirmesinde ve olayların temel gerçekleri konusunda hukuki ihtilaf olabileceği gerekçesine dayandırıldı.

Yonhap'ın aktardığına göre, özel savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip Han için tutuklama emri istemişti. Ancak mahkeme, savcılığın sunduğu deliller ve hukuki değerlendirme üzerinden uyuşmazlıklar olabileceğini belirterek talebi kabul etmedi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmiş, ancak Meclisin kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı.

14 Aralık 2024'te Ulusal Meclis, Yoon hakkında azil talebinde bulunmuş ve Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin kararına dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılama sonucunda 4 Nisan'da Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP)'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başladı.

