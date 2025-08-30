DOLAR
Güney Kore, Paju-Kaesong DMZ Maratonu İçin Kuzey ile Teması Onayladı

Birleşme Bakanlığı, Paju yönetiminin DMZ'de düzenlenmesi planlanan Paju-Kaesong Barış Maratonu için Kuzey yetkililerle temasa geçme talebini onayladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:37
Birleşme Bakanlığı Paju'nun görüşme talebine yeşil ışık yaktı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Paju kenti yönetiminin, Koreleri ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde uluslararası bir maraton düzenleme planını görüşmek üzere Kuzey Koreli yetkililerle temasa geçme talebini onayladı.

Yonhap ajansının bildirdiğine göre, Seul'un kuzeyindeki sınır kenti Paju Belediye Başkanı Kim Kyoung-il tarafından iletilen talep, Paju-Kaesong DMZ Uluslararası Barış Maratonu'na ev sahipliği amacıyla ilgili Kuzey yetkililerle görüşme yapılmasını kapsıyor.

Planlanan parkurun, Güney'deki Imjingak Barış Parkı'ndan başlayıp DMZ'den geçerek Kuzey Kore'nin sınır şehri Kaesong'tan dönüş yapıp tekrar Imjingak'a varacak şekilde olması öngörülüyor. Etkinliğin düzenlenmesi halinde 10'dan fazla ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Paju yetkilileri, maraton planını görüşmek üzere 2026'nın başlarında Kuzey Koreli yetkililerle bir araya gelmeyi hedefliyor. Ancak Kuzey Kore tarafının görüşme teklifine yanıt verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Güney Kore yasalarına göre, bakanlıktan onay alınmadığı sürece vatandaşların Kuzey Kore ile temas kurması yasak bulunuyor; bu nedenle verilen onay diplomatik ve hukuki bir zeminin sağlandığını gösteriyor.

