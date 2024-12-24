Güney Kore, 'Süper Yaşlı Toplum' Kategorisine Girdi

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 20'sini oluşturduğunu belirterek, bu durumun ülkeyi 'süper yaşlı toplum' kategorisine soktuğunu açıkladı.

Yonhap’a dayandırılan habere göre, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 10,24 milyon'a ulaşırken, toplam nüfus 51,22 milyon olarak kaydedildi. Bu nedenle yaşlı nüfus, ülkenin nüfusunun yüzde 20'sini teşkil ediyor.

Acil Önlemler Gerekli