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Güney Kore, 'Süper Yaşlı Toplum' Kategorisine Girdi

Güney Kore, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 20'sini oluşturmasıyla 'süper yaşlı toplum' statüsüne ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:40
Güney Kore, 'Süper Yaşlı Toplum' Kategorisine Girdi

Güney Kore, 'Süper Yaşlı Toplum' Kategorisine Girdi

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 20'sini oluşturduğunu belirterek, bu durumun ülkeyi 'süper yaşlı toplum' kategorisine soktuğunu açıkladı.

Yonhap’a dayandırılan habere göre, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 10,24 milyon'a ulaşırken, toplam nüfus 51,22 milyon olarak kaydedildi. Bu nedenle yaşlı nüfus, ülkenin nüfusunun yüzde 20'sini teşkil ediyor.

Acil Önlemler Gerekli

İçişleri Bakanlığı, nüfus odaklı bir bakanlık kurularak yeni tedbirlerin alınmasına acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 2008 yılında 4,94 milyon kişiden oluşan yaşlı nüfus 2019'da yüzde 15'i, bu yıl ise yüzde 19,05

Güney Kore, 2017 yılında 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 14'ünü oluşturmasıyla 'yaşlı toplum' kategorisine girmişti.

Beyaz Tablo: Yaşlanan Toplum Kriterleri

Birleşmiş Milletler 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri 'yaşlanan toplum', yüzde 14'ünü aşanları 'yaşlı toplum', yüzde 20'sini aşanları ise 'süper yaşlı toplum' olarak sınıflandırmaktadır.

2023 itibarıyla, 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında bulunan Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenler nedeniyle doğum oranlarında ciddi bir düşüş gözlemlenmektedir.

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