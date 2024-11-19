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Güney Kore, Telegram'da Çocukları Koruma Yetkilisi Atadı

Güney Kore, Telegram uygulamasındaki yasa dışı içeriklere karşı reşit olmayan kullanıcıları korumak için bir yetkili atadı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:47
Güney Kore, Telegram'da Çocukları Koruma Yetkilisi Atadı

Telegram'da Yasa Dışı İçeriklere Karşı Mücadele

Güney Koreli yetkililer, reşit olmayan kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması amacıyla Telegram platformunda bir yetkili atandığını duyurdu. Yonhap haber ajansının verdiği bilgilere göre, Güney Kore İletişim Komisyonu (KCC), özellikle "sahte içerikli cinsel görüntülerle" ilgili artan sorunlar sebebiyle işlem başlattı.

Güney Kore'nin Talebi Üzerine Telegram Adım Atıyor

Açıklamada, Güney Kore hükümetinin talebi doğrultusunda Telegram'ın e-posta ile bir çağrı merkezi kurarak, yasa dışı ve telif hakkını ihlal eden içeriklerin yayılmasına karşı önlem alacağı ifade edildi. Uygulamanın, reşit olmayan kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.

Deepfake Olayları ve Son Gelişmeler

Güney Kore’de, okul ve üniversitelere bağlı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun deepfake yöntemiyle manipüle edilmiş cinsel içerikli görüntülerinin yayıldığı tespit edildi. Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu durumun ardından Telegram’a "suça yataklık etmek" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirdi.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Telegram’ın sorunun ciddiyetinin bilincinde olduğu ve bu tür yasa dışı materyallere karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağı taahhüdünde bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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