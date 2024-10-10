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Güney Kore ve ASEAN Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseldi

Güney Kore, ASEAN ile işbirliğini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine taşıdı. Enerji ve güvenlikte önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:13
Güney Kore ve ASEAN Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseldi

Güney Kore ve ASEAN'ın Yeni Dönemi

Güney Kore, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile olan ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltti. Bu önemli gelişme, Laos'ta gerçekleşen ASEAN'ın 44. ve 45. Zirvesi'nde duyuruldu.

Yoon Suk Yeol'dan Açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, zirvede yaptığı konuşmada, "Ortak refah arayan ortaklar olarak, çok çeşitli alanları kapsayan kapsamlı işbirliğini teşvik edeceğiz," ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası imzalanan ortak bildirgede, Güney Çin Denizi'nde barış ve seyrüsefer özgürlüğünün korunmasına dair vurgular yapıldı.

İşbirliği Projeleri ve Yatırımlar

Yeni stratejik ortaklık çerçevesinde, Güney Kore, 2027 yılına kadar ASEAN ile işbirliği fonlarını 48 milyon dolar seviyesine çıkaracak. Bunun yanı sıra, temiz enerji alanında çalışmalara hız verilecek ve 19 milyon dolarlık "ASEAN-Kore Metan Azaltımı İşbirliği" projesine başlanacak.

Haneda Şigeru'dan Endişeler

ASEAN Zirvesi'nde ayrıca, Japonya Başbakanı Haneda Şigeru, Güney Çin Denizi'nde yaşanan askerileşme ile ilgili endişelerini dile getirdi. "Japonya, Doğu Çin Denizi'nde egemenliğini ihlal eden faaliyetlere karşı çıkıyor ve bölgesel barışın sağlanması için çaba göstermeye devam edecek," dedi.

Uzun Süreli İşbirliği

Güney Kore'nin ASEAN ile olan ilişkileri, 2010 yılında düşürülmüş olan "stratejik ortaklık" seviyesinden 14 yıl sonra tekrar yükseltilmiş oldu. Geçtiğimiz yıl, iki taraf arasındaki ticaret hacmi 187,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

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