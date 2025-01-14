Güney Kore ve Japonya İlişkileri: Choi Sang-mok ve İvaya Takashi Görüşmesi

Güney Kore'de vekaleten devlet başkanlığı yapan Choi, Japon Dışişleri Bakanı İvaya ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:53
Güney Kore ve Japonya İlişkileri: Choi Sang-mok ve İvaya Takashi Görüşmesi

Güney Kore'nin devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Choi, başkent Seul’de, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya ile bir araya geldi. Görüşmede, mevcut uluslararası durumun karmaşıklığı göz önünde bulundurularak, ikili işbirliği ve ABD ile olan işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Taraflar, Güney Kore ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümüne hazırlık sürecinde, işbirliğini daha da geliştirmek için kararlılıkla çalışılması gerektiği konusunda mutabık kalmıştır.

Sıkıyönetim Tartışmaları

Güney Kore'deki siyasi atmosfer de oldukça hareketli. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçen ay yaptığı bir konuşmada, muhalefetin devlet karşıtı etkinliklere katıldığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamento bu kararı geri aldı ve sıkıyönetim uygulaması sona erdi.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararı beklenirken görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve Han Duck-soo vekaletine getirildi. Han’ın da azil kararı verilmesinin ardından, devlet başkanlığının vekaletini Choi Sang-mok üstlenmiştir.

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