Güney Korelilerin Yüzde 76,9'u Yoon Suk Yeol'ün Azil Kararını Destekliyor

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'ün Azil Kararına Destek Büyüyor

Güney Kore'de gerçekleştirilen bir anket, halkın yüzde 76,9'unun Anayasa Mahkemesi'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesi kararını desteklediğini göstermekte.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Realmeter araştırma şirketi tarafından yapılan ankete 1516 Güney Koreli katıldı. Bu katılımcıların büyük bir çoğunluğu, mahkemenin aldığı azil kararına katıldıklarını ifade etti.

Azil kararı öncesinde yapılan iki gün süresince anketlerde katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i verilecek kararı kabul edeceklerini belirtirken, kararın verildiği günde bu oranın yüzde 71,2'ye düştüğü gözlemlendi. İktidar partisinin, PDP destekçileri arasında da %65,5'lik bir kesim azil kararını destekliyor.

Yoon'un Sıkıyönetim İlanı ve Azil Süreci

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 tarihinde "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, meclisin oylaması ile bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulu onayı ile geri adım atmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada Yoon'un azlini istemiş, Anayasa Mahkemesi ise 4 Nisan'da verdiği kararla Ulusal Meclis’in azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı sebebiyle görevden alınmasını onaylamıştı.