Güney Sudan'da Eski İstihbarat Şefine Darbe Girişimi Suçlaması

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in ekim ayında görevden aldığı İstihbarat Şefi Akol Koor Kuc'a yönelik bir "darbe girişimi" suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da dün akşam ağır silah seslerinin duyulduğunu belirttiler. Tanıklar, uçaksavar seslerinin de yankılandığını, fakat silah seslerinin uzun sürmediğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet güçleri, Cumhurbaşkanı Mayardit'in ekimde görevden aldığı İstihbarat Şefi Kuc'u darbe girişiminde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına almaya çalıştı. Kuc ve ona bağlı unsurların direndiği ve bu nedenle iki taraf arasında çatışmaların çıktığı öne sürüldü.

Dünyanın en genç ülkesi olan Güney Sudan, 2011 yılında gerçekleştirilen referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı darbe teşebbüsü iddiasıyla görevden aldığı tarihten itibaren ülke, iç savaşa sürüklendi.

Uzun yıllar süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da Güney Sudan'da kamu düzeninin sağlanamadığı gözlemleniyor. Ülkede farklı kabileler ve gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.