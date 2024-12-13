Gürcistan Parlamentosu'ndan Tartışmalı Yasa Değişikliği: Maske ve Lazer Işıkları Yasaklandı

Gürcistan'dan Protestoları Etkileyen Yeni Düzenleme

Gürcistan Parlamentosu, gösterilerde maske ve lazer ışıklarının kullanımını yasaklayan yasa değişikliğini onayladı. İktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin girişimiyle gerçekleşen değişiklik, parlamentodaki oturumda 83 milletvekilinin "Evet" oyu ile kabul edildi.

Yasa Değişikliğinin Gerekçesi

Bu yasak, özellikle Tiflis'te iki haftayı aşkın süredir devam eden AB yanlısı gösterilerde eylemcilerin polise karşı sıkça piroteknik malzeme kullanması gerekçe gösterilerek gündeme geldi. Değişiklik, Gürcistan'da piroteknik ürünlerin ithalatı, ihracatı, üretimi veya satışının düzenlenmesini de öngörüyor.

Hükümetin AB ile İlişkileri Geriliyor

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini ve AB parasıyla ülkesini şantaj yaptığını savundu.

Protestolar ve Uluslararası Tepkiler

Başbakan'ın bu kararına karşılık binlerce kişi, aynı gece Tiflis sokaklarına inerek protestolara başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi.

Bir diğer dikkat çeken tepki ise Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi; Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve bazı hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Devam Eden Gösteriler

Hükümetin kararına karşı başlayan gösteriler, 28 Kasım'dan bu yana devam ediyor ve uluslararası toplulukta tartışmalara yol açıyor.