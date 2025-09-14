Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'

Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı

Mahkeme kararı sonrası Sarıyer'de ilk açıklama

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tekin, Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olunması gerektiğini vurgulayarak polemiklerin sürdüğünü söyledi. Genel Başkan ile yapılacak toplantıya hazırlık yaptığını belirten Tekin, "Dün Sayın Genel Başkanımız liderliğinde bir toplantı olacak diye özellikle buraya geldim. Temizlik yaptırdım, yiyecek ve içecek aldırdım misafirlerimize bir kusur yapmayalım diye. Sayın Genel Başkanımızı çok iyi tanıyorum, Genel Başkan'ım da beni çok iyi tanıyor. Benim parti kültürüm genel başkanlara laf yetiştirmeye uygun değil. Ama benim kaçmayacağımı, korkmayacağımı en iyi sayın Genel Başkanımız bilir. Biz polemiklerin dışında bir an önce işimizi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suskunluk açıklaması ve uyarı

"Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim suskunluğumuz CHP'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Bu benim son uyarım olsun. 'Hayır kardeşim, siz de ne biliyorsanız konuşun' derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım."

Televizyon ekranlarında kendisine yönelik iddiaların sürdüğünü belirten Tekin, hukuksal olarak üzerlerinde bir görev olduğunu ve kısa süre içinde arkadaşlarıyla görevlerini yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca ekranlarda yayılan iddiaların seçmeni kışkırtmaya yönelik olduğunu belirterek bunun bitmesini umduğunu kaydetti.

Tekin, partideki ilişkisine değinerek, "Ben Sayın Özgür Özel'in ağabeyiyim, yol arkadaşıyım, 'o' ifadesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağımı yedi düvel bilir. Biz görevimizi yapacağız." dedi.

Kurultay davaları ve günlük program

Yarın Ankara'da yapılacak davaya ilişkin Tekin, "İnşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz bellidir." ifadelerini kullandı. Günlük programına dair ise Tekin, eski ilçe başkanları, il yöneticileri ve partililerle görüşeceğini, sohbet ve konuşmalar yapacaklarını söyledi.

Medya çağrısı ve kişisel tepkiler

CHP'ye yakın medyadan davet beklediğini ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Öyle şeyler yaptınız ki benim garip ablam sizi referans kabul edip sizi izliyor. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, sahtekarlığınızla ağlattınız ablamı. Çağırın diyorum. Benim garip ablam, teyzem, halam o da izlesin bizi sizin ekranlarınızda. Başka bir şey istemedik sizden. Bir arkadaşlık hukukumuz çerçevesinde diyorum. Bugün bütün televizyonlar 'Aman gelin yayın yapalım' derken ben de size çıkmak istiyorum, bekliyorum. En kısa zamanda, yarın en azından 15'er dakika aklınıza gelebilecek ne varsa sorun."

Tekin ayrıca sosyal medyada kendisine yöneltilen "çaycı" ve "garson" benzeri ifadeleri eleştirerek, CHP'nin sosyal demokrat ve emekten yana bir parti olduğunu, hizmet sektöründe çalışanların duygularını incitmemek gerektiğini vurguladı.

Parti namusu vurgusu

İl Başkanlığı çevresindeki güvenlik önlemlerinin kaldırılması konusunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceğini belirten Tekin, son olarak şu güçlü ifadeleri kullandı:

"(CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile) Bir görüşme talebim olmayacak. Hakkımın hepsini haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını beni ve arkadaşlarımı... Ayıptır, günahtır ya. 15 yıldır aynı alanda, aynı mesaileri yapıyoruz. Şimdi böyle canavarlaşma, insanları ötekileştirme, böyle tepeden bakma... Hiç kimse kusuruma bakmasın burası Cumhuriyet Halk Partisidir, kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisini muhafaza etmek, korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz."