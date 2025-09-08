Gürsel Tekin: Mahkeme Kararının İnfazı İçin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Geldik

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Konuştu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlığın mahkeme koridorlarına taşındığını belirterek partinin birliğinin korunacağını vurguladı.

Gelişmenin özeti ve ilk sözler

Tekin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sonucunda seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından, 34 CHP 85 plakalı araçla il binasına geldiğini söyledi. Kendisi ve heyetteki arkadaşlarının sorunun hiçbir parçası olmadığını ifade ederek, kongre öncesinde delege olmayan bir isim olarak hakaret edenleri uyarmış olduğunu aktardı: "Yapmayın, yarın yüz yüze bakacaksınız."

Tarafsızlık, uyarılar ve tepki

1,5 yıldır süren sorunun mahkeme sürecine taşındığını belirten Tekin, tarafların hepsinin CHP'li olduğunu, kendilerinin ise kayyum olmadıklarını söyledi: "Biz kayyum falan değiliz, kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de."

Parti içindeki sorunu sabırla çözmek istediklerini vurgulayan Tekin, 6 gündür temaslarda bulunduklarını, çağrılarının birlik ve uzlaşı yönünde olduğunu anlattı. Göstericilerden birinin su şişesi fırlatması üzerine Tekin, "Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez." dedi.

Partililere çağrı ve iletişim

Tekin, partililere yönelik tepkilerin kimlerden kaynaklandığını bildiğini belirtti ve diplomatik görüşmelerin sürdüğünü söyledi: "Gün sonunda biz ve arkadaşlarımız partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

Tarafsızlıklarına ilişkin kuşkuyu reddeden Tekin, partinin kurumsal kimliğini korumak için çalışacaklarını, hiçbir CHP'linin tarafsızlıklarıyla ilgili kuşkusu olmaması gerektiğini ifade etti. Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ile konuşup sorunları çözebileceklerini söyledi.

Genel başkanlarla iletişim girişimi

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme talebinde bulunduğunu, ayrıca eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etme niyetini ve özel kalemler aracılığıyla not bıraktığını anlattı. Tekin, bağıranların hiçbirinin CHP'li olmadığını iddia etti.

Binaya giriş, polis müdahalesi ve barikat

Açıklamanın ardından Tekin bir süre aracında bekledi. Polis, binanın önünde toplanan kalabalığı dağıtma uyarısı yaptı. Bazı göstericiler çadır ve sandalyelerle barikat oluşturunca polis müdahale etti. Polis koridoru eşliğinde Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı bahçesine girdi; bazı partililer içeri girişe izin vermedi. Daha sonra polislerin bina girişini boşaltmasının ardından Tekin içeri girdi.

Mahkemeye dilekçe: Kararın infazı isteniyor

Öte yandan Tekin'in avukatı Barış Demirkuş tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, 2 Eylül tarihli ara kararın derhal infasının gerektiği vurgulandı. Dilekçede, kararın infazı için mahkeme mühürlü bir nüshasının taraflara verilmesi ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle müzekkere yazılması talep edildi.

Dilekçede ayrıca, mahkeme kararlarının Anayasa ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince derhal uygulanmasının zorunlu olduğu; aksi halde hukuki güvenliğin ve seçme-seçilme hakkının işlevsiz kalacağı ifade edildi. Talep, geçici kurulun göreve fiilen başlamasının sağlanması yönünde oldu.

Tekin'in mesajı

Tekin, partinin birliğini korumak için mücadele edeceklerini belirterek, "Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar... tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz." dedi ve partililere provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

