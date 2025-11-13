Gürsel Tekin'ten CHP İstanbul İl Binası'ndaki tuvalet skandalına sert tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, Zeki Şen'in odasına bazı kişilerin dışkı ve idrar yapmasına tepki gösteren Gürsel Tekin, olayı kınadı. Tekin, "Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Olayın detayları

Dün gece saatlerinde partili bir grup, Gürsel Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya girdi. Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı. Dışkılı saldırının ardından henüz belirlenemeyen şahıslar yangın merdiveninden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde temizlik görevlileri odaya girdiklerinde manzara karşısında şoke oldu ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis, Şen'in makam koltuğu ve masasındaki izleri görüntüledi, görevlilerin ifadeleri alındı ve odadaki güvenlik kamerası incelenmeye başlandı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Gürsel Tekin'in açıklaması

Tekin olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Polis arkadaşlarımız var ama katlar arasındaki yangın merdiveninden girerek yapılmış. Bütün bunlar savcılıkta soruşturmada. Tanıdık mı yoksa yabancı mı bilmiyoruz. Kim olduğunu soruşturma sonrasında görmüş olacağız. Daha önce aşağıdaki bilgisayar odamızda da benzer olaylar oldu. Bütün bunları olabildikçe tolere etmeye çalıştık. Bu saatten sonra tolere etmek söz konusu değil. Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Birçok arkadaşımızın ibadetini yaptığı yerde sıkıntıların olduğunu gördük. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz. Güvenlik kamerasında girişleri çıkışların hepsini görüyorsunuz. Bizim bütün odalarımızda güvenlik kameraları var"

Soruşturma ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi devam ediyor.

