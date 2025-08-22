DOLAR
Gustavo Petro: Cali bombalı saldırısına karşı yasa dışı gruplara "büyük darbe"

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali ve Antioquia'daki saldırıların ardından yasa dışı silahlı gruplara karşı yeni önlemler açıkladı. Ölü sayısı 6, yaralı 70.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:08
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kenti ile Antioquia yönetim bölgesinde gerçekleştirilen saldırıların ardından yasa dışı silahlı gruplara karşı bir dizi yeni önlem açıkladı. Petro, Alfonso Bonilla Aragon Havaalanı'nda düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti ve sorumlulara karşı kararlı adımlar atılacağını duyurdu.

Yeni önlemler ve operasyonların hedefleri

Petro, Cali'de askeri hava üssü yakınlarında kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 6'ya, yaralıların ise 70'e yükseldiğini bildirdi. Başkan, saldırının arkasındaki yapıların basit muhalif gruplardan ibaret olmadığını vurgulayarak, uluslararası bağlantıları olan uyuşturucu kaçakçılığı çetelerine işaret etti.

Petro'nun açıklamasından öne çıkanlar: "Kolombiya'nın güneybatısında faaliyet gösteren farklı silahlı yapıların arasındaki geçişi kapatacağız. Saldırının sorumluları basit muhalif gruplardan oluşmuyor, uluslararası bağlantıları olan uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle karşı karşıyayız. Meksika, Arnavutluk ve İtalya bağlantıları bulunan organize mafyalar mevcut. Bu bir siyasi çatışma değil, uyuşturucu kaçakçılığı üzerindeki kontrol mücadelesidir. Bu yasa dışı gruplara büyük darbeler vuracağız."

Petro, saldırının sorumlularından olduğu belirtilen uyuşturucu kaçakçısı Martinez (Jaime Martinez) grubunun bağlantılarını keseceklerini belirterek, "Son aylarda icra edilen operasyonlarda bu ağların önde gelen 8 elebaşını yakaladık. Bu mafyaların kontrolü ortadan kalkmalı. Bunu büyük ölçüde başardık. Şimdi Jamundi (kasabası) ve Batı Sıradağlarının yüksek kesimlerini kontrol altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan, Cali'deki saldırıda askeri üssün ciddi zarar görmediğini, ancak halkın "derin, acımasız ve dehşet verici" bir saldırıya maruz kaldığını kaydetti. Saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişinin gözaltına alındığını ve yeni gözaltıların olacağını bildirdi.

Saldırının detayları

Valle del Cauca yönetim bölgesindeki Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, dün bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. Aynı gün, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından düşen helikopterdeki 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Petro'nun açıklamaları, hükümetin hem operasyonel hem de istihbarata dayalı önlemleri artıracağını ve bölgedeki yasadışı ağların yöntemlerini bozmayı hedeflediklerini gösteriyor.

