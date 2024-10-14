Guterres, Gazze'deki Sivil Kayıplar İçin Endişelerini Dile Getirdi

Uluslararası Toplum Gaza'daki Yoğun Saldırılara Dikkat Çekiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde birçok sivilin hayatını kaybetmesine yönelik endişelerini açıkladı. Guterres, yaşanan bu insanlık trajedisinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, tüm taraflara sivil halkın korunmasına yönelik tedbirler alma çağrısında bulundu.

Sivillerin Korunması İçin Ortak Hatırlatma

Guterres, B.M. olarak uluslararası insan hakları ve insani yardımların sağlanmasının önemini yineleyerek, özellikle çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde sivillerin korunmasının öncelikli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.