Guterres: İsrail'in UNIFIL'e El Bombası Saldırısı Ciddi Endişe Yarattı

BM Genel Sekreteri Guterres, 2 Eylül'de İsrail İHA'larının UNIFIL personeli yakınlarına el bombası atmasına ilişkin ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:16
BM'den sert tepki

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'e ait insansız hava araçlarının 2 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin yakınlarına el bombası atılması olayıyla ilgili olarak ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında olayı değerlendirerek, barış güçlerinin hayatını tehlikeye atan her türlü eylemin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladıklarını aktardı. Dujarric, taraflara barış güçlerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ile BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunduklarını belirtti.

İsrail'in açıklaması ve BM'nin yanıtı

İsrail'in olay sonrası, barış güçlerini kasıtlı hedef almadığı yönündeki beyanı sorulduğunda Dujarric, İsrail güçlerinin UNIFIL'in bölgedeki çalışmalarından tam olarak haberdar olduğunu; nerede ve ne zaman bulunacaklarını bildiklerini söyledi.

UNIFIL'in değerlendirmesi

UNIFIL, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Eylül tarihinde yol temizleme çalışması yapan personelin yakınına 4 el bombası atıldığını ve bu eylemin 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkesten bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu duyurdu. Açıklamada, BM barış güçleri ve mülklerini tehlikeye atan bu tür eylemlerin 1701 sayılı BMGK kararı ile uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

UNIFIL, 19 Mart 1978'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kuruldu. Kararın amacı, İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek sunmaktı. BMGK, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul edilen 1701 sayılı karar ile İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve belirlenen bölgenin silahsızlandırılmasını öngördü.

Ateşkesin ardından ihlaller

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün düzenlediği hava ve kara saldırıları sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu; bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

