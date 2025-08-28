Guterres'ten Haiti'ye Acil Yardım Çağrısı: 908 Milyon Dolar Gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle boğuşan Haiti için acil yardım çağrısında bulundu. Guterres, ülkenin milyonlarca insanın insani desteğe muhtaç olduğu kritik bir dönemde olduğunu vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde somut uyarı

Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "2025 yılında 3,9 milyon insanı desteklemek için 908 milyon dolara ihtiyacımız var ancak bunun yüzde 10'undan azı karşılandı, bu da Haiti'yi, dünyanın en az fonlanan insani yardım çağrısı yapıyor." dedi.

Genel Sekreter, 1,7 milyondan fazla kişinin hiç yardım alamama riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu bir fon açığı değil, bu bir ölüm kalım meselesi. Tüm bağışçıları, hayat kurtaran operasyonlar durmadan önce harekete geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İnsani ve güvenlik krizinin boyutları

Guterres, Haiti halkının "büyük bir acı fırtınasının içinde" olduğunu ifade etti. Konuşmasında, sivillerin tecavüz ve cinsel şiddet haberleriyle kuşatıldığını, hastaneler ve okulların tekrar tekrar saldırıya uğradığını ve hukukun üstünlüğünün çökmüş durumda olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, Haiti'yi dünya genelinde en endişe verici beş açlık bölgesinden biri olarak nitelendirerek, "Haiti utanç verici bir şekilde göz ardı ediliyor ve ne yazık ki yetersiz fon alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı ve talepler

Guterres, özellikle çocukların acilen korunması, şiddet faillerinin hesap vermesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hızlı bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır devam eden siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi, 11 milyonu aşan nüfusun kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor.