Guterres'ten Husilere Çağrı: BM Personeli Koşulsuz Serbest Bırakılmalı

BM Genel Sekreteri'nden Husilere Sert Uyarı

Antonio Guterres, Yemen'deki Husilerin gözaltında tuttuğu Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve diğer sivil toplum kuruluşları üyelerinin "derhal ve koşulsuz" olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Gözaltında Tutulanların Durumu Kritik

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler tarafından keyfi bir şekilde gözaltına alınanların insan haklarına tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Gözaltındaki kişilerin aileleri ve yasal temsilcileri ile iletişim kurma hakkına sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

BM Ofisine Baskın ve Gözaltılar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve bazı BM personelini gözaltına aldığını bildirmişti. Husilerin, "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD-İsrail casus ağı üyeleri" olduklarını iddia ederek gözaltına aldıkları kişileri haklı çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi.

Yemen'deki Zorluklar Ve İnsani Kriz

Guterres, Yemen'deki insani durumun son derece kötü olduğunu belirterek, 18 milyondan fazla insanın gıda sıkıntısı, salgın hastalıklar ve ekonomik çöküş gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. BM, Yemen halkının yaşadığı bu zorlukları ele almak için çalışmaya devam etmekte, ancak personel güvenliğinin sağlanması gerektiğini hatırlattı.

Guterres, "BM ve ortaklarımız, görevlerini yerine getirirken hiçbir şekilde hedef alınmamalıdır" ifadesini kullandı.