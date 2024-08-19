Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Guterres'ten Husilere Çağrı: BM Personeli Koşulsuz Serbest Bırakılmalı

Guterres, Yemen'deki Husilerin gözaltındaki BM personelinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:01
Guterres'ten Husilere Çağrı: BM Personeli Koşulsuz Serbest Bırakılmalı

BM Genel Sekreteri'nden Husilere Sert Uyarı

Antonio Guterres, Yemen'deki Husilerin gözaltında tuttuğu Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve diğer sivil toplum kuruluşları üyelerinin "derhal ve koşulsuz" olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Gözaltında Tutulanların Durumu Kritik

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler tarafından keyfi bir şekilde gözaltına alınanların insan haklarına tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Gözaltındaki kişilerin aileleri ve yasal temsilcileri ile iletişim kurma hakkına sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

BM Ofisine Baskın ve Gözaltılar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve bazı BM personelini gözaltına aldığını bildirmişti. Husilerin, "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD-İsrail casus ağı üyeleri" olduklarını iddia ederek gözaltına aldıkları kişileri haklı çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi.

Yemen'deki Zorluklar Ve İnsani Kriz

Guterres, Yemen'deki insani durumun son derece kötü olduğunu belirterek, 18 milyondan fazla insanın gıda sıkıntısı, salgın hastalıklar ve ekonomik çöküş gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. BM, Yemen halkının yaşadığı bu zorlukları ele almak için çalışmaya devam etmekte, ancak personel güvenliğinin sağlanması gerektiğini hatırlattı.

Guterres, "BM ve ortaklarımız, görevlerini yerine getirirken hiçbir şekilde hedef alınmamalıdır" ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları