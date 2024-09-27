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Guterres'ten İsrail-Lübnan Geriliminde Uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Lübnan saldırılarının bölgesel savaşa yol açabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:27
Guterres'ten İsrail-Lübnan Geriliminde Uyarı

Guterres: Bölgesel Savaş Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son günlerde artan İsrail saldırıları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, bu durumun her ne pahasına olursa olsun bölgesel bir savaşa dönüşmeden önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Acil Durum

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de yaşanan insan kayıpları ve yıkımın boyutlarına dikkat çekti. Özellikle çocukların ve kadınların mağduriyetini dile getirerek, "Filistin halkının toplu cezalandırılmasını hiçbir şey haklı çıkaramaz," ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Saldırıların Tehlikesi

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına da değinen Guterres, yaşanan durumun, dış güçlerin de dahil olabileceği daha geniş bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. "Gazze'de yaşanan yıkım, tüm bölgeyi uçuruma sürükleme tehlikesi taşıyor," dedi.

Ciddi İnsani İhtiyaçlar

Guterres'in açıklamalarında ayrıca, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti. "En temel insani ihtiyaçların en az yarısı bu ay Gazze’ye ulaşamadı," diyerek, bölgedeki durumu daha da kritik hale getirdiğinin altını çizdi.

Batı Şeria'daki Şiddet

İşgal altındaki Batı Şeria’daki şiddete de dikkat çeken Guterres, 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda yaklaşık 700 Filistinli ile 14 İsraillinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakamların son yirmi yılın en yüksek kayıpları arasında olduğunu vurguladı.

Guterres son olarak, uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı uygulamalarını sona erdurması çağrısını yineledi.

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