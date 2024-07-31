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Guterres'ten Orta Doğu İçin Barış Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, bölgedeki gerginliğin artmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:53
Guterres'ten Orta Doğu İçin Barış Çağrısı

Guterres'ten Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, son günlerde Beyrut ve Tahran şehirlerinde yaşanan saldırılar sonrası, tüm Orta Doğu'yu savaşa sürükleyecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gerginlikte Tehlikeli Artış

Guterres, saldırıların bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, bu durumun Gazze’deki ateşkes çabaları, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların artışı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

İtidal Çağrısı Yetersiz

Guterres, daha önce sürekli olarak itidal çağrısında bulunduğuna işaret ederek, mevcut durumda bu çağrıların yetersiz olduğunu ifade etti.

Diplomasi Önemli

Özellikle sivillerin korkunç bir şekilde etkileneceğine vurgu yapan Guterres, diplomatik yollarla bölgesel gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

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