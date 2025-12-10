DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Güzelbahçe'de Operasyon: 20 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İzmir Güzelbahçe'de düzenlenen ortak operasyonda 20 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı; tespit edilen 21 kişi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:31
Güzelbahçe'de Operasyon: 20 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Güzelbahçe'de Operasyon: 20 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Operasyon ve tespit

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, 20 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Operasyonu Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yürüttü. Kara üzerinde yapılan çalışmalarda 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sonrası ve hukuki süreç

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR’İN GÜZELBAHÇE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK OPERASYONDA, 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 1 GÖÇMEN...

İZMİR’İN GÜZELBAHÇE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK OPERASYONDA, 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü
3
Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti
4
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı
5
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
6
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik