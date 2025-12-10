Güzelbahçe'de Operasyon: 20 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Operasyon ve tespit

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, 20 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Operasyonu Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yürüttü. Kara üzerinde yapılan çalışmalarda 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sonrası ve hukuki süreç

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

