Haaretz: Netanyahu ile 60 Bin Yedek Asker Arasında Güven Krizi

İsrail basınına yansıyan habere göre Gazze kentinin işgaline hazırlık amacıyla alınan ve 60 bin yedek askerin silah altına alınmasını öngören kararın bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Karar kapsamında on binlerce yedek askerin orduya teslim olmasının beklendiği kaydedildi. Haberde, askerler ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti arasında bir güven krizinin derinleştiği vurgulandı.

Haaretz haberinde, "Bazı yedek askerler, yüzlerce gün hizmette kaldı ve ordu savaşın ağırlığı, rehinelerin (esirlerin) hayatları için duyulan endişe ve hükümete olan güven eksikliği nedeniyle katılımın az olmasından endişe ediyor. İsrail hükümetine duyulan güven krizi nedeniyle ordu, her yedek asker için mücadele ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, adı geçen yedek askerlerin çoğunun daha önce aylarca görevde bulunduğu ve Gazze'deki çatışmaların gidişatına göre son çağrıdaki görev sürelerinin 1 ay daha uzatılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Yükü hafifletmek amacıyla bu askerlerin büyük bir kısmının Batı Şeria ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere konuşlandırılacağı bildirildi.

Yedek askerlerin tepkisi ve ordu içindeki endişe

Haberde isminin açıklanmasını istemeyen bir yedek asker, yedeklerin çoğunun Hamas'ın esir aldığı İsrailliler konusunda fikir ayrılıkları yaşadığını ve bazılarının da hükümetin açıkladığı "Hamas'ı yenme ve esirleri geri getirme" hedeflerine güvenmediğini söyledi.

Bazı isimsiz üst düzey askeri yetkililerin görüşleri de habere yansırken, "askeri yapılanma ile hükümet arasındaki güven probleminin ordunun saflarına sızdığı" değerlendirmesine yer verildi.

Gazze'ye kara saldırıları öncesinde yedek asker olarak görev yapan komutanlardan, askerlerle görüşmeleri ve askerlerin duygularını ifade etmelerine izin vermeleri istendiği aktarıldı.

İsrail'in güneyindeki askeri üste konuşlandırılması planlanan bir yedek asker ise "üsleriyle konuştuğunu, düşüncelerini söylediğini ancak cevap alamadığını" anlattı.

Aynı asker, "İsrail ordusunun istemediği bir savaşta olduğumuz, komutanlarla konuştuğumuzda bile anlaşılıyor. Gazze'de 280 gün süren çatışmalardan sonra kimse bana masal anlatamaz. Ne yazık ki Gazze'yi biliyorum. Gazze savaşının rehinelerin iadesiyle hiçbir ilgisi yok. Bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu katılımda düşüklük endişesi

Haberde, İsrail ordusunun yedek askerlerin orduya katılımının düşük olmasından endişe ettiği belirtilirken, "Ordu, kesin rakamları gizlemeyi ve katılmamayı önemsiz göstermek için verileri manipüle etmeyi planlıyor, ancak sahada durumun karmaşıklığı herkes için apaçık ortada." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de savaşan bir yedek asker de "Mevcut çağrı ve hizmet süresinin uzatılmasından önce bile bazıları katılmamayı talep etmişti ve komutanlar her askere katılma yeteneği ile isteği konusunda sorular soruyordu." dedi.

Bir diğer yedek asker ise ordunun "tamamen dağılmış durumda" olduğunu söyleyerek birliklerin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Gazze işgali planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılacağı, kentin kuşatılacağı ve yoğun saldırılar sonrası işgal edileceği belirtildi. İkinci aşamada ise kent merkezindeki büyük ölçüde harabeye dönmüş mülteci kamplarının işgal edilmesi öngörülüyor.

Haberde ayrıca, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'nin işgal altında tutulduğu, bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgenin 18 yıldır ağır bir abluka altında olduğu hatırlatıldı.

Haaretz haberinde aktarılanlar, ordu ile hükümet arasındaki güven problemi ve yedek askerlerin tereddütlerinin Gazze operasyonunun seyrini etkileyebileceğine işaret ediyor.