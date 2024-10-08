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Hac Kayıt Yenileme Başvuruları Yeniden Açıldı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac kayıt yenileme işlemleri için yeni bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:12
Hac Kayıt Yenileme Başvuruları Yeniden Açıldı

Hac Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını duyurdu. Yoğun talepler doğrultusunda gerçekleşen bu süreçte, hacı adayları güncellemelerini 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim

Hac kayıt yenileme işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 08502601313 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabilirler.

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