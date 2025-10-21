Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak

Hafta Boyu Aralıklı Yağış Bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu haftanın büyük bölümünde yurt genelinde aralıklı yağış görüleceğini bildirdi.

Özdemirci, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı.

Perşembe ve Cuma Günleri

Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış öngörülüyor. Özdemirci, ayrıca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yağışların sağanak şeklinde olacağını belirtti.

Aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceği ifade edildi.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Özdemirci, yarın İstanbulda çok bulutlu bir hava beklendiğini, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişleri olacağını söyledi.

Yarın ayrıca İzmir ve Ankara için de yağış uyarısı yapıldı; perşembe ve cuma günlerinde bu üç büyükşehirde kısa süreli yağışların görülebileceği bildirildi.

Mehmet Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların genel olarak kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

