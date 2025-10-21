Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak

Yurt genelinde aralıklı yağışlar bekleniyor; İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün kısa süreli yağış geçişleri, Çanakkale ve İzmir'in kuzeyinde perşembe kuvvetli yağış uyarısı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:05
Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak

Hafta Boyu Aralıklı Yağış Bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu haftanın büyük bölümünde yurt genelinde aralıklı yağış görüleceğini bildirdi.

Özdemirci, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı.

Perşembe ve Cuma Günleri

Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış öngörülüyor. Özdemirci, ayrıca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yağışların sağanak şeklinde olacağını belirtti.

Aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceği ifade edildi.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Özdemirci, yarın İstanbulda çok bulutlu bir hava beklendiğini, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişleri olacağını söyledi.

Yarın ayrıca İzmir ve Ankara için de yağış uyarısı yapıldı; perşembe ve cuma günlerinde bu üç büyükşehirde kısa süreli yağışların görülebileceği bildirildi.

Mehmet Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların genel olarak kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

İLGİLİ HABERLER

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak
2
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
3
Van'da 'Umudun Renkleri' Sergisi — Hükümlü ve Tutuklulardan Eserler
4
Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde
5
Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali — Eminoğlu: 'Temsil Kabiliyeti Yüksek Bir Gençlik'
6
Çarşamba'da FETÖ Üyesi Yakalandı — 6 Yıl 10 Ay Hapis
7
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor