Hafta Sonu Hava: Yurt Genelinde Yağışsız ve Serin

Meteoroloji değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu boyunca yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş beklendiğini belirtti.

Kuzey bölgelerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.

Hafta sonunda yağışların alansal olarak az görüleceği, yalnızca Marmara'nın doğusu ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiği kaydedildi. Çelik, pazar günü Antalya çevreleri'nde kısa süreli yağış geçişi görüleceğini bildirdi.

Yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceği, özellikle kuzey ve iç bölgelerde Pazartesi ve Salı günü yağışlı havanın hakim olacağının altı çizildi.

"Sonbahar etkisini göstermeye başladı"

Çelik, "Sonbahar etkisini göstermeye başladı" diyerek, iç kesimlerde sıcaklıkların yağışlarla birlikte 18 ila 20 dereceye kadar düştüğünü; kuzey kesimlerde en yüksek sıcaklıkların 20 ila 22 derece aralığında olduğunu açıkladı.

İç kesimlerde gece sıcaklıklarının yer yer 5 derecenin altında seyrettiği bildirildi.

Üç büyükşehir için hafta sonu beklentileri şöyle: Ankara 24-25, İstanbul 22-23 ve İzmir 28-30 derece aralığında olacak.

Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de etkili olan rüzgarın ise pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.