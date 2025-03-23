Haftanın Önemi: Atatürk'ün Time Dergisi Kapağı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun Mirası

24 Mart: Tarihteki Anlamı

ABD merkezli Time dergisi, 24 Mart 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşıyarak onun tarihsel öneme sahip bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Bu sayıda tarihçi Arnold J. Toynbee, Atatürk için "Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz çağdaş tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. Bir Türk'ün Anadolu'da kendi efendisi olabileceğini şahsen sergileyerek ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ün Time dergisine kapak olması, Kurtuluş Savaşı süresince Türklerin uluslararası basında maruz kaldığı olumsuz yansımaların değişmeye başladığının da bir işaretiydi.

Muhsin Yazıcıoğlu: Bir Liderin Yükselişi ve Kaybı

1954'te Sivas'ta dünyaya gelen Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetine olan katkılarıyla tanınan bir isimdi. 1980 askeri darbesi sırasında yaşanan olaylar, Yazıcıoğlu için büyük bir dönüm noktasıydı. Döneminde MHP ve ülkücü kuruluşlarda önemli görevlerde bulunsa da, 1987 yılında siyasete geri dönmesi onu Milliyetçi Çalışma Partisi genel sekreter yardımcılığına taşıdı.

Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 tarihinde ANAP ile olan ittifakla Meclis'e tekrar girdi. 2009'da ise ilk kez helikopter kiralayarak miting yapan liderlerden biri oldu. Ancak, 25 Mart 2009'da geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedildi. Ölümünden sonra adı, birçok şehirde cami, cadde ve vakıflara verilerek yaşatılmaya devam ediyor.

Tarihte Bugün: Öne Çıkan Olaylar

1394 - Moğol İmparatoru Timur, Diyarbakır'ı işgal etti.

1905 - Jules Verne, hayatını kaybetti.

1923 - Atatürk Time dergisinin kapağında yer aldı.

1976 - Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron darbeyle devrildi.

2016 - Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic, soykırım suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2019 - Meksika Hükümeti tarafından yürütülen uyuşturucu savaşı sona erdi.

Bu hafta, Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli olaylara odaklanarak, hem Atatürk hem de Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirasını anmayı amaçlıyoruz. Bu bireyler, Türkiye'nin siyasi ve sosyal tarihinde iz bırakan figürler olarak anılmaya devam ediyor.