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Haftanın Tarihine Dair Önemli Olaylar

Tarih boyunca birçok önemli olayın yaşandığı 21-27 Ekim tarihleri arası, Türkiye ve dünya için kayda değer anılara ev sahipliği yapmıştır.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:00
Haftanın Tarihine Dair Önemli Olaylar

Haftanın Tarihine Bakış

21 Ekim 1999: Gazeteci ve siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Kışlalı, Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde akademik kariyeri boyunca önemli çalışmalara imza atmış, 1977'de CHP'den milletvekili olarak seçilmiştir. 1980'lerde siyaset bilimi dersleri vermiş ve 1991'de Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmıştır. Kışlalı'nın suikastı, Türkiye'nin gündemini sarsmış ve cenaze törenine binlerce kişi katılmıştır.

Bu suikast, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan olaylar arasında yer alan "Umut Operasyonu" davasının önemli bir parçası olmuştur.

21 Ekim 2007: Cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini ve milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını öngören anayasa değişikliği referanduma sunuldu. Halk oylamasında değişiklik, %68,95'lik "evet" oyu ile kabul edilmiştir.

Diğer Tarihi Olaylar

  • 1805: Trafalgar'da Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu, Napolyon'un Fransız-İspanyol donanmasını yendi.
  • 1833: İsveçli kimya mühendisi Alfred Nobel dünyaya geldi.
  • 1860: Tercüman-ı Ahval, Türkiye'nin ilk özel siyasi gazetesi olarak yayımlanmaya başladı.
  • 1945: Fransa'da kadınlar, oy kullanma haklarını kazandı.
  • 2007: Hakkari Dağlıca'da terörist saldırısı neticesinde 12 Türk askeri şehit oldu.
  • 2021: Barbados, ilk devlet başkanını seçerek İngiliz Kraliyetinin egemenliğine son verdi.

21-27 Ekim Tarihleri Arasında Diğer Olaylar

  • 24 Ekim 1929: New York Borsası'ndaki büyük çöküş, dünya ekonomisinde bunalıma sebep oldu.
  • 26 Ekim 1863: Uluslararası Kızıl Haç kuruluşu İtalya'nın Cenova kentinde kuruldu.
  • 27 Ekim 1492: Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

Bu tarihlerde gerçekleşen olaylar, hem Türkiye'nin hem de dünyanın siyasi ve sosyal yapısını derinden etkilemiş, unutulmaz izler bırakmıştır.

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