Hafter, oğlu Halid Hafter’i Genelkurmay Başkanı Olarak Atadı

Doğudaki silahlı güçlerden resmi atama duyurusu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter'i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yürütüyordu.

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

Abdurrazık en-Nazuri, 18 Ağustos'ta Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.