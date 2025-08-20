DOLAR
40,91 -0,03%
EURO
47,59 0,22%
ALTIN
4.373,74 -0,03%
BITCOIN
4.648.952,7 -0,14%

Hafter, Oğlu Halid Hafter’i Genelkurmay Başkanı Olarak Atadı

Halife Hafter, oğlu Halid Hafter’i orgeneral rütbesine terfi ettirerek Libya doğusundaki silahlı güçlerin Genelkurmay Başkanı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 06:56
Hafter, Oğlu Halid Hafter’i Genelkurmay Başkanı Olarak Atadı

Hafter, oğlu Halid Hafter’i Genelkurmay Başkanı Olarak Atadı

Doğudaki silahlı güçlerden resmi atama duyurusu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter'i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yürütüyordu.

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

Abdurrazık en-Nazuri, 18 Ağustos'ta Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petro'dan Trump'a Uyarı: ABD Venezuela'yı İşgal Etmesin
2
Gündem 20 Ağustos 2025: Kurtulmuş liderliğinde Milli Dayanışma toplantısı ve yoğun siyaset-spor programı
3
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
4
Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı
5
Kırklareli Vize'de 20 Ağustos'ta Denize Giriş Yasağı
6
Witkoff: Putin, Alaska Görüşmesinde Kısa Sürede Taviz Verdi
7
Trump yönetimi göçmenlik başvurularında 'Amerika karşıtı' görüşleri inceleyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı