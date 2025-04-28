HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Çukutli'den Emeklilik Sistemi Üzerine Önemli Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Çukutli, Emekli Aylıkları Konusunda Açıklamalarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, Konya’da düzenlediği basın toplantısında emekli aylıklarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çukutli, emekli aylıklarının yalnızca prim gün sayısına göre değil, ödenen primin düzeyi ve ekonomik büyümeden alınan pay doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Üyelerle Buluşma ve 1 Mayıs Hazırlıkları

Çukutli, HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Konya Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Konya'da üyelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Rize’de düzenleyecekleri miting öncesi Kocaeli, Van ve Aydın’da görüştükleri konulardan biri de emeklilik sistemiydi.

Emeklilerin Geçim Standartları Üzerine Vurgular

Ülke nüfusunun %16.5'inin emeklilerden oluştuğunu belirten Çukutli, emeklilerin yaklaşık %77'sinin İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyük şehirlerde yaşadığını ifade etti. Bu durum, geçim standartları açısından barınma maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli sorunları da beraberinde getiriyor.

Emeklilik Sistemi Üzerine Eleştiriler

Çukutli, emeklilik sistemine dair yaşanan aksaklıkları da eleştirerek, prim gününün artmasının emekli aylığının düşmesine sebep olduğunu savundu. Ayrıca, 2008 sonrası uygulanan düzenlemelerin de bu durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekti.

Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Ekonomik Büyüme

Çukutli, sosyal güvenlik harcamalarının kamu bütçesinde birer gider kalemi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu harcamaların ekonomik büyümeyi destekleyen en stratejik kaldıraçlardan biri olduğunu belirtti. Emekli maaşlarının enflasyona karşı koruyucu olması gerektiğini vurguladı.

Adil ve Sürdürülebilir Bir Emeklilik Sistemi Çağrısı

Konuşmasının devamında Çukutli, emeklilik sisteminin adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, HAK-İŞ olarak geçici ve mevsimlik istihdamlarda çalışan emekçilerin haklarının güvence altına alınmasını, sosyal güvenlik destek primi kesintilerinin yeniden düzenlenmesini ve tüm emeklilere temel yaşam koşullarını karşılayacak düzeyde maaş verilmesini talep etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli (ortada), HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Konya Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli (ortada), HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Konya Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.