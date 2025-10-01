HAK-İŞ Paneli: Yaşlılıkta Sosyal Koruma ve Sendikal Perspektif — Mahmut Arslan'dan Emekli Maaşı Çağrısı

HAK-İŞ'ten "Yaşlılıkta Sosyal Koruma ve Sendikal Perspektif" Paneli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında HAK-İŞ ve Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER) tarafından düzenlenen "Yaşlılıkta Sosyal Koruma ve Sendikal Perspektif" panelinin açılış konuşmasında emeklilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan: Emeklilere İnsan Onuruna Yakışır Ücret

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Arslan, "Emeklilerimiz insan onuruna yakışan bir işi yaptılar, bitirdiler, emekli oldular. Artık insan onuruna yaraşan ücreti hak ediyorlar." sözleriyle emekli maaşlarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı ve "Onların emekli maaşlarını insan onuruna yaraşır bir noktaya getirmek bu devletin sorumluluğu." dedi.

Arslan, emeklilerin zorunluluktan yeniden çalışmak zorunda kaldığını belirterek, kayıtlı 2 milyon 154 bin civarında emeklinin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaya devam ettiğini hatırlattı. Bu durumun büyük bir adaletsizlik yarattığını söyleyen Arslan, çalışan emeklilerin ödediği yüzde 32 primin kendilerine geri dönüşü bulunmadığını ifade etti ve en azından kayıtlı çalışanlara bir geri dönüş sistemi kurulması gerektiğini dile getirdi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Uyarısı

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili de konuşan Arslan, program gündeme geldiğinde tüm taraflarla görüşülmesi gerektiğini, kendilerine herhangi bir teklif iletilmediğini belirtti. Arslan, uygulamanın zorunlu olmaması ve tercihe bırakılması gerektiğini vurguladı.

Arslan ayrıca nüfusun ciddi şekilde gerilediğine dikkat çekerek, çalışanların, emekçilerin, kadınların ve erkeklerin en azından çocuk sahibi olabilmesi için imkanların artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Diğer Katılımcıların Mesajları

HAK EMEK-DER Başkanı Remzi Karataş, emekli maaşlarının insanca yaşam düzeyine çıkarılması, sağlık hizmetlerine erişimde her türlü katkı payı ve ek yükün kaldırılması gerektiğini; emeklilerin sendikalarda ve karar mekanizmalarında temsil edilmesi ile Sosyal Güvenlik Sistemi'nin emeklilerin onurlu yaşamını güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan da konuşmasında yaşlıların toplumsal ilerlemenin en önemli aktörlerinden olduğunu vurguladı.

Panelin İçeriği ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından panelde "Türkiye'de Demografik Yaşlanmanın Mevcut Durumu" ile "Yaşlıların Toplumsal Katılımı ve Sendikal Örgütlenmenin Rolü" başlıklı sunumlar yapıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Karadeniz üstlenirken, panelde Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe ve Doç. Dr. Kürşat Tutar yer aldı.

