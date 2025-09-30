Hakan Fidan Arap Mevkidaşlarıyla Trump'ın Gazze Planını Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi, Katar ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla Trump'ın Gazze için açıkladığı 20 maddelik planı telefonla değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 00:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriği

Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, planın bölgedeki yansımalarını ele aldı.

Resmi kaynak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde özellikle ABD'nin 20 maddeden oluşan 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı' üzerinde duruldu. Plan daha önce açıklanmıştı.

