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Hakan Fidan’dan diplomatik hamleler! Azerbaycan ile telefon görüşmesi ve kritik Rusya ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı ve 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Rusya'da önemli temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 12:04
Hakan Fidan’dan diplomatik hamleler! Azerbaycan ile telefon görüşmesi ve kritik Rusya ziyareti

Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, Rusya ziyareti için de hazırlıklarını tamamladı.

Azerbaycan ile İkili ve Bölgesel Meseleler Ele Alındı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında yapılan telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi üzerine duruldu.

Kritik Rusya Ziyareti Başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer Rus yetkililerle bir araya gelecek olan Fidan, bir dizi önemli görüşme yapacak.

Bölgesel ve Uluslararası Konular Gündemde

Rusya ziyaretinde Gazze’deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası mesele ele alınacak. Türkiye'nin, bölgede devam eden savaşların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki beklentisi ve bu yönde sunabileceği destekler de gündemde olacak.

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Ön Planda

Görüşmelerin önemli bir kısmı ekonomik ve ticari işbirliği üzerine yoğunlaşacak. İki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmalar devam ediyor. Karşılıklı yatırımların artırılması ve turizm sektöründeki gelişmeler de masaya yatırılacak. 2023 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının %20 artarak 6.313.675’e ulaşması, bu alandaki ilişkilerin derinleştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk İş İnsanlarıyla Buluşma ve BRICS+ Katılımı

Bakan Fidan, Rusya'daki ziyaretleri sırasında Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmek için görüşmelerde bulunacak. Ayrıca, 11 Haziran'da Nizhny Novgorod'ta düzenlenecek olan BRICS+ oturumuna katılarak, küresel ekonomi ve ticaret konularında önemli temaslarda bulunacak.

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