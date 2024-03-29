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Hakan Tütüncü: "Hizmet heybeleri boş olanlar iftira atıyor"

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Serik'te düzenlenen mitingde halka hitap etti. Konuşmasında hizmet çantaları boş, projeleri olmayan ve anketlerde geride kalan adayların sadece iftira attığını belirten Tütüncü, şunları söyledi:

Yayın Tarihi: 29.03.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:36
Hakan Tütüncü: "Hizmet heybeleri boş olanlar iftira atıyor"

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Tütüncü, hizmetlerinin ve projelerinin dolu olduğunu vurgulayarak, rakiplerinin ise sadece iftira attığını belirtti.

Tütüncü, Antalya ve Serik'te 1 Nisan'dan itibaren yeni bir dönemin başlayacağını söyledi ve trafik sorunundan tarıma kadar çeşitli alanlarda projeleri olduğunu dile getirdi. Özellikle, Antalya ile Alanya arasında planlanan otobanın Serik'e hayat vereceğini ifade etti.

Seçim vaatlerinin arasında tapu ve imar sorunlarını çözmek, tarımsal üretimi desteklemek gibi konuların yer aldığını belirten Tütüncü, Serik'in verimli topraklarının ekonomiye katkısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tütüncü'nün konuşmasında öne çıkan bir diğer nokta ise özgürlükler konusundaki taahhütleriydi. Kendilerinin cumhuriyeti yüceltmek için doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyeceklerini belirtti ve her milli bayramı bir eser açarak kutlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural da, tarım ve turizmde Serik'i daha ileri seviyeye götürmek için vizyoner projelerle çalışacaklarını dile getirdi.

Mitinge, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve diğer parti üyeleri ile birçok kişi katıldı.

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