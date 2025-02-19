Hakaret İçerikli Paylaşım Yüzünden Tutuklama

Cumhurbaşkanı'na ve devlet erkanına hakaret eden şüpheli T.G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:47
Hakaret İçerikli Paylaşım Yüzünden Tutuklama

Hakaret İçerikli Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Tutuklama

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı, devlet erkanına ve vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. (49) tutuklandı.

Emniyetin Soruşturması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabında suç işleyen T.G.'nin emniyetteki işlemlerini tamamladı. Ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakaret suçundan tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Emniyet güçleri, yaptıkları sanal devriye sırasında T.G.'nin hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını belirledi. Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin, hem Cumhurbaşkanı'na hem de başka devlet görevlilerine ve Türkiye'de yaşayan bazı vatandaşlara yönelik hakaretler içeren içerikler paylaştığı tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen 49 yaşındaki T.G, dün Hatay'da gözaltına alınmıştı.

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