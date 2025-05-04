Hakkari'de İki Pikabın Çarpışması: 8 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Hakkari'de, iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hafif yaralandı. Kaza, kent girişindeki Sere Solan mevkisinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 ASP 490 plakalı pikap ile 06 BVM 630 plakalı pikap çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, hızla ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de iki pikabın çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.