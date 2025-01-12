Hakkari'de Karla Kapanan Yolda Fenalaşan Çocuk Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan 3 yaşındaki çocuk, başarılı bir operasyonla hastaneye ulaştırıldı. Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasında meydana gelen olayda, Mir Ali Şan isimli çocuk, yataktan düşerek fenalaşınca ailesi, yolun kapalı olması sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.

Acil Ekipler Harekete Geçti

Hızla harekete geçen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, mezraya gitmek üzere yola koyuldular. Karla mücadele ekipleri, zorlu koşullar altında yaptığı çalışmalarla yolu açarak sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

İlk Müdahalenin Ardından Hastaneye Sevk

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Mir Ali Şan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin özverili çalışması, ailenin büyük bir çaresizlik içinde kaldığı bu süreçte kurtarıcı oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada yataktan düşerek fenalaşan 3 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada yataktan düşerek fenalaşan 3 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.